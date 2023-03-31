В бывшем McDonalds в Белоруссии опровергли информацию о смене названия на «Мы открыты»

В бывшем McDonald's в Белоруссии опровергли смену названия на «Мы открыты» Фото: Ксения Высотина

Компания «КСБ Виктори рестораны», управляющая сетью кафе быстрого питания бывшего McDonalds в Белоруссии, в разговоре с ТАСС опровергла сообщения о переименовании в «Мы открыты». Сейчас компания выбирает подходящее название для нового бренда.

Ранее появилась информация, что в Белоруссии решили сменить название для сети ресторанов, которые раньше принадлежали McDonalds на «Мы открылись». Такие таблички были размещены на работающих заведениях, а также официальном сайте управляющей ими копании и в социальных сетях.

Теперь же «КСБ Виктори рестораны» сообщили, что не подтверждают смену названия. Компания все еще выбирает название для нового бренда из более 1500 вариантов.

Ранее президент Белоруссии возмутился, что люди ждут от него вмешательства в работу бывших ресторанов McDonalds. Каждый должен заниматься своим делом, подчеркнул Александр Лукашенко.