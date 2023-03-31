Медведев заявил, что миротворцы НАТО будут законной целью ВС России на Украине

Медведев прокомментировал возможную отправку миротворцев НАТО в зону СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель Председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал новости о возможной отправке миротворцев НАТО в зону конфликта на Украине. По его мнению, подобные меры могут быть выгодны Западу и обеспечить мирное решение конфликта с позиции силы. Медведев отметил, что военные НАТО, в случае вступления в зону конфликта без согласия России, будут являться для ВС РФ законной целью.

“Их истинные намерения ясны – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы. Ввести свои "миротворческие" войска на Украину с автоматами и на танках, в каких-нибудь синих касках с желтыми звездами”, – заявил политик у себя в телеграм-канале.

Напомним, недавно Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз близок к обсуждению отправки миротворцев НАТО на Украину. Позже польская журналистка также заявила, что поражение украинской армии может побудить страны Запада ввести миротворцев НАТО в зону конфликта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также комментировал эту новость. Он напомнил, что в мировой практике миротворческие войска вводятся с согласия обеих сторон конфликта, а сам факт подобных обсуждений является “потенциально очень опасной темой”.