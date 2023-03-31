Врач рассказала о вреде частого использования уходовой косметики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры «СМ-Косметология» Анастасия Савина в беседе с «Газета.Ru» заявила, что чрезмерное и бесконтрольное использование уходовой косметики способно привести к достаточно плачевным последствиям для кожи, в том числе, не исключено и появление различных дерматитов.

Как заявила специалист, главную опасность представляют агрессивные средства ухода, поэтому профессиональная косметика обязательно должна назначаться по результатам консультации с экспертами. Тем не менее, как отметила Савина, пациенты зачастую ориентируются на друзей и знакомых, которым помогла та или иная косметика.

«Это в корне неверно. Даже если пациенту кажется, что у него такая же проблема, как у его знакомого, это может быть не так. Два абсолютно разных заболевания на первый взгляд могут иметь схожую клиническую картину», - заявила косметолог, уточнив, что переносимость и чувствительность кожи у всех разная, поэтому то, что подойдет одному, другому может нанести вред.

Врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова рассказала «Известиям», что морщины в молодом возрасте могут появляться из-за курения и избытка сладкого, а также заявила о необходимости защищать кожу от воздействия ультрафиолета.

Врач-дерматолог АО «Медицина» Ангелина Тону, как писал RT, также заявила о необходимости использовать косметические средства с фактором защиты от солнечных лучей при ясной погоде даже в прохладное время года, отметив, что ультрафиолетовый фактор можно отслеживать на сайтах с прогнозом погоды.