Психолог рассказала о способе отучить ребенка грызть ногти Фото: Shutterstock

Психолог детской неврологической клиники «Прогноз», коуч, автор книг и научных статей Анна Ассовская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о том, как отучить ребенка грызть ногти, рекомендуя для начала выяснить причину, почему ребенок грызет ногти, после чего предпринимать какие-то действия.

Эксперт рекомендовала посмотреть на руки ребенка, отметив, что иногда они бывают в плохом состоянии, когда там присутствуют заусенцы, раздражающие ребенка, и подобным образом он пытается от них избавиться. Если состояние ногтей и рук нормальное, то специалист рекомендовала обратить внимание на членов семьи, поскольку часто дети повторяют за кем-то.

«Также важно записывать то, что потом происходит. Например, ребенок сидит за столом, ждет, когда ему подадут еду, и грызет ногти. После замечания он начинает теребить салфетку - это законченный эпизод», - заявила психолог, отметив, что так необходимо записывать данные по каждому эпизоду, а через неделю можно будет получить достаточно информации о возможных причинах.

Ассовская также указала на возможный стресс, например, при адаптации к детскому саду или переезде. «Еще причиной может быть аутоагрессия - вы видите, что ребенок злится, но выражает злость вот таким образом. Или вы можете обнаружить, что это сенсорные дефициты», - заявила она.

Специалист заявила, что родителям нужно не прекратить обгрызание ногтей, а научить ребенка управлять своим эмоциями, успокаиваться или проявлять гнев по-другому.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» заявила, что потребность кусать ногти, карандаши или ручки может быть признаком психических и соматических отклонений, отметив, что такими действиями люди пытаются расслабить напряженные жевательные мышцы.

Как сообщал телеканал «360», врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова предупредила, что при постоянном обгрызании ногтей появляются риски заражения организма паразитами, а также болезнетворными бактериями, которые негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, вызывая инфекции.