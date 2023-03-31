Прокуратура и СКР проверят обстоятельства аварии с маршруткой на Ставрополье

ФОТО: СКР по Ставрополью

На Ставрополье прокуратура и СКР проводят проверку по факту аварии с пассажирской маршруткой. Во время ДТП в салоне находились четыре пассажира, один человек пострадал, сообщили в «Newstraker». Им оказался 20-летний парень, который обратился к правоохранителям и рассказал о происшествии.

Оказалось, что микроавтобус вылетел в кювет, но все остались живы. Пассажиры уехали с места происшествия на попутном транспорте, а воитель тем временем нашел трактор и смог вытащить маршрутку обратно на дорогу, после чего покинул место аварии.

— В результате ДТП пострадал 20-летний пассажир микроавтобуса, который самостоятельно обратился в медицинское учреждение, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Теперь водителю грозит не только лишение прав за оставление места аварии, но и другие санкции. После проверки ведомства определят, были ли нарушения при перевозки граждан.

— Прокуратура Грачевского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.