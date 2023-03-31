Двоих российских военных обвинили в том, что они не предотвратили нападение ВСУ на территорию РФ

В Петербурге арестовали двоих военных за нарушение правил несения боевого дежурства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении двух военнослужащих ВС РФ было заведено уголовное дело о нарушении правил несения боевого дежурства. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петебурга 31 марта 2023 года. В ведомстве отметили, что данное дело имеет гриф секретности.

“Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд сегодня огласил два постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении военнослужащих, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства)”, – заявили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Это первый случай применения данной части статьи, она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, российские военные не оставляют без ответа подобные диверсии. Например, в ответ на проникновение украинских разведчиков в Брянскую область, ВС РФ нанесли “удар возмездия” по объектам военной инфраструктуры Украины высокоточными ракетами большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также гиперзвуковым ракетным комплексом “Кинжал”.