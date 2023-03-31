Кинолог рассказал, как правильно выбрать корм для собаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО рассказал, как правильно выбрать корм для собаки, отметив, что от рациона питомца напрямую зависит его здоровье.

«Выбирать корм надо по потребностям питомца, исходя из породы, размера, возраста, образа жизни. Если испытываете затруднение, проконсультируйтесь с заводчиком или ветеринарным специалистом, они могут подсказать вам, какой корм приобрести для любимца», — заявил специалист.

Голубев также отметил, что в состав корма не должны входить красители, консерванты, усилители вкуса, а также сахар и другие сомнительные ингредиенты. Тип Active или Energy больше подойдет для подвижных собак, а тип Standart или Normal - со средней активностью в течение дня.

Кинолог также отметил, что корм разделяют на четыре возрастные категории: Starter - для щенков, которые только перестали питаться молоком, Junior - для собак до года, Adult - от 1 до 8 лет, Senior - для питомцев в возрасте старше 8 лет.

Ранее Голубев рассказал о том, что о проблемах со здоровьем собаки посредством языка тела. Как писал Life.ru, кинолог заявил, что собака в таком случае может начать скулить, лаять, вести себя тревожно.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT дал советы по уходу за собакой весной, подчеркнув, что в это время наблюдается высокая активность паразитов. Он заявил о необходимости использовать «специальные препараты как снаружи - то есть капли, спреи, ошейники, так и внутрь – таблетки».