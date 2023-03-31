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НовостиВ мире31 марта 2023 15:29

Советник Зеленского Подоляк отверг призыв Лукашенко о перемирии на Украине

По его словам, прекращения огня совершенно недопустимо
Сергей ЧИКОВ
Советник Зеленского Подоляк отверг предложение о перемирии на Украине

Советник Зеленского Подоляк отверг предложение о перемирии на Украине

Фото: REUTERS

Советник президента Украины Михаил Подоляк отказался прекратить боевые действия на Украине “без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон”. Ранее с подобным призывом выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

“Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным”, – прокомментировал предложение Лукашенко помощник Зеленского.

Напомним, в МИД России ранее говорили, что Россия не отказывается от дипломатического урегулирования конфликта и мирных переговоров, однако Зеленский запретил любые переговоры на законодательном уровне. В Вашингтоне отвергли план Китая о мирном решении конфликта и заявили, что Россия якобы нарушит устав ООН в случае перемирия на Украине.