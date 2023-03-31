Что произошло за день 31 марта Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности России подписал указ о новой концепции внешней политики РФ. Документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны на международной арене.

Также Владимир Путин подписал Указ о весеннем призыве граждан России на срочную военную службу, который продлится с 1 апреля по 15 июля 2023 года.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения техники и переброски оружия. Если не остановить бои прямо сейчас, начнется новый виток эскалации конфликта, предупредил политик.

Олимпиада-2024 в Париже может не состояться или оказаться последней в истории. МОК оказалась между двух огней — Олимпийская Хартия, законы ООН и позиция большинства стран Африки, Азии и Южной Америки обязывают ее снять ограничения с российских спортсменов, а Украина, 32 европейские страны, США и Канада грозят бойкотом, если такое решение будет принято. Томас Бах заявил о двойных стандартах Запада.

Военного корреспондента KP.RU Александра Коца «За смелость при исполнении служебного долга» наградили премией от СЖР «Золотое перо России».