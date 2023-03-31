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НовостиВ мире31 марта 2023 15:57

Глава эстонского МИД Рейнсалу предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО

По мнению политика, о сотрудничестве с Россией не может быть и речи
Сергей ЧИКОВ
Рейнсалу призвал отменить основополагающий акт России и НАТО

Рейнсалу призвал отменить основополагающий акт России и НАТО

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал расторгнуть основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

“Пора отменить базовый акт отношений между НАТО и Россией, потому что ни о каком сотрудничестве с Россией не может быть и речи”, – заявил политик.

Напомним, в Вашингтоне считают, что перемирие в украинском конфликте тоже будет нарушением устава ООН. Такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя мирный план Китая.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что передача Киеву снарядов с обедненным ураном не нарушает нормы международного права. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что своими действиями Запад подрывает стратегическую стабильность во всем мире.