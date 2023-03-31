Врачи предупредили об опасности самолечения лекарственными травами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи в беседе с РИАМО рассказали о возможном вреде самолечения.

Ведущий специалист по китайской медицине, врач-иглорефлексотерапевт Алексей Полковой указал на то, что часто человеку сложно понять и разобраться в самой классификации состояния и препаратах, поэтому не знает, что этот препарат может нанести вред.

«Зачастую человек, увидев в описании препарата или какой-либо травы название заболевания, которое якобы присутствует у него в данный момент, приобретает и использует данное средство, некорректно понимая, какое именно у него состояние - холода или жара, сухости или сырости», заявил ведущий специалист по китайской медицине.

Врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая отметила, что травы и природные лекарства могут принести вред, или же просто не принести никакого результата. Как отметила специалист, на сегодняшний день, отсутствуют серьезные научные исследования, поэтому пациенту необходимо будет доверять опыту специалиста по медицине.

Терапевт и врач-диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с Life.ru заявила, что бесконтрольный прием отваров любых лекарственных трав может привести к осложнениям, вплоть до расстройств в работе важнейших органов и систем организма.

Как рассказали «Известиям» эксперты сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru, известные с детства народные методы лечения простудных заболеваний, такие как баня, горячий компресс и растирание, на самом деле не всегда несут пользу, а могут приносить вред организму.