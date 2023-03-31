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НовостиПолитика31 марта 2023 16:19

Командование ВСУ подтвердило использование американских «умных бомб» JDAM

На Украине также заявили, что хотели бы иметь больше таких бомб
Мила ГЕНЬ
Командование ВСУ подтвердило использование американских «умных бомб» JDAM

Командование ВСУ подтвердило использование американских «умных бомб» JDAM

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат подтвердил использование «умных бомб» JDAM авиацией ВСУ. Он отметил, что Киеву хотелось бы иметь больше таких бомб.

— Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны, — заявил Игнат в эфире национального телемарафона.

Ранее украинские СМИ сообщили о первом применении киевскими войсками американской «умной бомбы» JDAM. По их данным, произошло это под Артемовском, в районе Курдюмовки. Отмечалось, что носителями ее могут быть все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские, японские и европейские истребители-бомбардировщики.

В феврале советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что применения американских высокоточных комплексов JDAM с планирующими авиабомбами дальностью 72 километра не фиксировалось.

Напомним, Россия направила США ноту из-за поставки Украине вооружений. Военные грузы, которые направляются на подмогу Киеву, назвали легитимной целью для ВС РФ.