Командование ВСУ подтвердило использование американских «умных бомб» JDAM Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат подтвердил использование «умных бомб» JDAM авиацией ВСУ. Он отметил, что Киеву хотелось бы иметь больше таких бомб.

— Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны, — заявил Игнат в эфире национального телемарафона.

Ранее украинские СМИ сообщили о первом применении киевскими войсками американской «умной бомбы» JDAM. По их данным, произошло это под Артемовском, в районе Курдюмовки. Отмечалось, что носителями ее могут быть все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские, японские и европейские истребители-бомбардировщики.

В феврале советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что применения американских высокоточных комплексов JDAM с планирующими авиабомбами дальностью 72 километра не фиксировалось.

Напомним, Россия направила США ноту из-за поставки Украине вооружений. Военные грузы, которые направляются на подмогу Киеву, назвали легитимной целью для ВС РФ.