Комендант морской пехоты США Бергер предрек поражение Америки в случае войны с Китаем

США не победят в возможной войне с Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комендант морской пехоты США Дэвид Бергер заявил изданию Newsweek, что Америка не способна выиграть в возможной войне с Китаем в Тихом океане. Военный считает, что в гипотетическом конфликте ключевым моментом могут стать десантные возможности, которых у США недостаточно.

“Этот аспект имеет решающее значение, но Бергер и другие высокопоставленные морские пехотинцы говорят, что их готовность упала до самого низкого уровня за последние годы”, – сообщили в издании.

Также в статье отмечаются проблемы с "трехэтапной ротацией сил", которые, по словам Бергера, могут поставить армию США в опасное положение.

“Любое отсутствие готовности влияет на эту ротацию, что может означать отсутствие кораблей для поддержания курса и квалификации, когда они не развернуты”, – заявил Бергер. По его словам, при необходимости переброски сил для укрепления, у ВМС не будет ни кораблей ни моряков для обеспечения работы соединений.

Напомним, военные стратеги НАТО всегда боялись сближения России и Китая как раз из-за сложности гипотетического конфликта с двумя соперниками на территории, которую не в силах окружить ни один флот.