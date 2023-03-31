Захарова назвала саморазоблачением реакцию Вашингтона на арест журналиста WSJ Эвана Гершковича

Захарова назвала реакцию США на задержание американского "журналиста" саморазоблачением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала “Россия 1” назвала саморазоблачением реакцию Вашингтона на арест журналиста WSJ Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже.

“Это... саморазоблачение так называемого "демократического общества", которое проявляет себя, просто как либеральная диктатура”, – заявила Мария Захарова.

Захарова отметила, что Америка не пытается узнать причины и детали задержания, а сразу переходят к угрозам в отношении российских журналистов.

Напомним, журналиста Эвана Гершковича арестовали по делу о шпионаже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Гершкович задержан с поличным, а силовые ведомства РФ давно следили за работой журналиста. По данным российских спецслужб, журналист собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют государственную тайну.