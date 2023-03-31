Рабочая группа по вопросам СВО представила инициативы по развитию медпомощи участникам спецоперации Фото: ER.RU

Рабочая группа по вопросам СВО представила инициативы, которые упростят оказание медицинской помощи участникам спецоперации. Предложения были озвучены на совещании в Центральном военном клиническом госпитале им. А.В. Вишневского в Красногорске.

В первую очередь предлагается увеличить пропускную способность военно-врачебных комиссий и усилить их врачами. Глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что ВВК должны располагаться ближе к линии конфликта, чтобы избавить раненых от длительных поездок.

Вторая инициатива касается полисов обязательного медицинского страхования. По закону, они перестают действовать с момента поступления на военную службу. Предлагается в отпусках автоматически восстанавливать действие ОМС.

Также Турчак сообщил, что ведется разработка единого онлайн-ресурса для обучения навыкам тактической медицины, которые нужны военным медикам и участникам спецоперации. Интерактивное пособие будет содержать инструкции по оказанию первой помощи при ранении, а также на все возможные случаи, включая уникальные.

Озвученные предложения войдут в следующий доклад президенту России.

Ранее группа по вопросам СВО направила Владимиру Путину второй доклад, куда вошли предложения по дополнительным социальным гарантиям участникам спецоперации, защите их трудовых и имущественных прав и развитию ОПК.