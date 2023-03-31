Эксперты спрогнозировали, что евро может стать дешевле доллара Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов допустил, что в обозримом евро может стать дешевле доллара.

В настоящий момент, курс доллара колеблется в пределах 77 рублей, а евро – 83 руб.

- Вполне вероятно, в перспективе квартала-двух, если мы все-таки увидим и зафиксируем не только техническую, но и реальную рецессию европейской экономики, - говорит эксперт «Абзацу».

Говоря о перспективах, экономист отметил, что делать ставку на евро сейчас не целесообразно.

- Те наши сограждане, которые делают ставку на евро, начнут кусать локти, – заключил Ордов.

Тем временем, эксперты называют ситуацию на валютном рынке аномальная. Примерно так большинство экспертов оценивают то, что происходит на нашем валютном рынке. Если в начале марта рубль хоронили буквально все, то сейчас настроение обратное. Курс вернулся к тем значениям, которые были в прошлом году.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Ловкость рук. Российская нефть покупается существенно выше западного потолка цен (подробнее)