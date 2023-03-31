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НовостиЭкономика31 марта 2023 17:40

Эксперты спрогнозировали, что евро может стать дешевле доллара

Эксперт посоветовал не делать ставку на европейскую валюту
Елена АКИМОВА
Эксперты спрогнозировали, что евро может стать дешевле доллара

Эксперты спрогнозировали, что евро может стать дешевле доллара

Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов допустил, что в обозримом евро может стать дешевле доллара.

В настоящий момент, курс доллара колеблется в пределах 77 рублей, а евро – 83 руб.

- Вполне вероятно, в перспективе квартала-двух, если мы все-таки увидим и зафиксируем не только техническую, но и реальную рецессию европейской экономики, - говорит эксперт «Абзацу».

Говоря о перспективах, экономист отметил, что делать ставку на евро сейчас не целесообразно.

- Те наши сограждане, которые делают ставку на евро, начнут кусать локти, – заключил Ордов.

Тем временем, эксперты называют ситуацию на валютном рынке аномальная. Примерно так большинство экспертов оценивают то, что происходит на нашем валютном рынке. Если в начале марта рубль хоронили буквально все, то сейчас настроение обратное. Курс вернулся к тем значениям, которые были в прошлом году.

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