Эксперты спрогнозировали, что евро может стать дешевле доллара
Фото: Иван МАКЕЕВ
Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов допустил, что в обозримом евро может стать дешевле доллара.
В настоящий момент, курс доллара колеблется в пределах 77 рублей, а евро – 83 руб.
- Вполне вероятно, в перспективе квартала-двух, если мы все-таки увидим и зафиксируем не только техническую, но и реальную рецессию европейской экономики, - говорит эксперт «Абзацу».
Говоря о перспективах, экономист отметил, что делать ставку на евро сейчас не целесообразно.
- Те наши сограждане, которые делают ставку на евро, начнут кусать локти, – заключил Ордов.
Тем временем, эксперты называют ситуацию на валютном рынке аномальная. Примерно так большинство экспертов оценивают то, что происходит на нашем валютном рынке. Если в начале марта рубль хоронили буквально все, то сейчас настроение обратное. Курс вернулся к тем значениям, которые были в прошлом году.
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