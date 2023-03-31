Небензя назвал заявления Запада о недопустимости прекращения огня на Украине апофеозом лицемерия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высказывания США и других западных стран о недопустимости прекращения огня на Украине можно назвать апофеозом лицемерия, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. На заседании Совета Безопасности организации посол высмеял попытки Вашингтона и Европы выдать себя за поборников мира, в то время, как поставки оружия Киеву не прекращаются.

Небензя отметил, что конфликта на Украине не было бы, если США с союзниками не вмешались во внутренние дела другой страны.

— Российские танки не оказались бы на Украине и украинские солдаты не погибали бы за чужие, чуждые геополитические интересы, если бы США и их союзники не осуществили антиконституционный госпереворот в Киеве в 2014 году, не привели к власти русофобов, националистов и нацистов, не вооружали их и не готовили бы их к столкновению с Россией под прикрытием минских соглашений и не покрывали бы их преступления против русскоязычного населения востока и юга Украины, — заявил поспред.

Конфликт мог бы уже давно закончиться, если бы западные страны прекратили накачивать Киев оружием, добавил он. США и их союзники навязывают международному сообществу выгодные только им правила, а обязательств за собой не замечают, подытожил он.

Ранее Небензя усомнился в способности ООН выступить посредницей в урегулировании конфликта на Украине.