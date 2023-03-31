Минцифры: удалить аккаунт на Госуслугах можно при обращении в МФЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разъяснили, как удалить аккаунт на Госуслугах. Сделать это можно в МФЦ, при личном посещении.

Как пояснили в минцифры, убрать функцию на портале пришлось из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов. Злоумышленники различными способами, в том числе и используя методы социальной инженерии, получали доступ к аккаунтам россиян, а затем удаляли их. Поэтому было принято решение «перенести» опцию в офлайн.

Также в ведомстве напомнили, что существует возможность отключить уведомления от госорганов в разделе «Уведомления» личного кабинета — это избавит от необходимости удалять аккаунт в некоторых случаях.

Ранее сообщалось, что в личный кабинет на Госуслугах с 1 февраля 2023 года можно заходить с помощью биометрии. По желанию можно настроить доступ к аккаунту по голосу или изображению лица.