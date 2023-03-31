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НовостиПолитика31 марта 2023 18:57

Небензя заявил, что стремление Запада нанести стратегическое поражение РФ требует ответных военных мер

Только так можно обеспечить безопасность Союзного Государства, отметил постпред
Мила ГЕНЬ
Небензя заявил, что стремление Запада нанести стратегическое поражение РФ требует ответных военных мер

Небензя заявил, что стремление Запада нанести стратегическое поражение РФ требует ответных военных мер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стремление Запада нанести стратегическое поражение России требует от Москвы принятия всех необходимых ответных шагов, заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России в организации Василий Небензя. Провокации вынуждают Москву идти, в том числе и на меры в военной сфере, добавил он.

НАТО открыто декларирует о стремлении нанести России стратегическое поражение. Такие действия требуют принятия необходимых ответных мер, в том числе и военных, сообщил Небензя. Только так можно обеспечить безопасность Союзного государства России и Белоруссии.

— Именно в этом направлении идут озвученные президентом России меры, которые так напугали режим Зеленского и его западных спонсоров. Или вы всерьез рассчитывали на то, что мы не будем должным образом реагировать на ваши провокационные агрессивные действия? — сказал посол.

Ранее Небензя назвал заявления Запада о недопустимости прекращения огня на Украине и продолжение накачивания Киева оружия на фоне размышлений о мире апофеозом лицемерия.