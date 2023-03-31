Небензя заявил, что стремление Запада нанести стратегическое поражение РФ требует ответных военных мер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стремление Запада нанести стратегическое поражение России требует от Москвы принятия всех необходимых ответных шагов, заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России в организации Василий Небензя. Провокации вынуждают Москву идти, в том числе и на меры в военной сфере, добавил он.

НАТО открыто декларирует о стремлении нанести России стратегическое поражение. Такие действия требуют принятия необходимых ответных мер, в том числе и военных, сообщил Небензя. Только так можно обеспечить безопасность Союзного государства России и Белоруссии.

— Именно в этом направлении идут озвученные президентом России меры, которые так напугали режим Зеленского и его западных спонсоров. Или вы всерьез рассчитывали на то, что мы не будем должным образом реагировать на ваши провокационные агрессивные действия? — сказал посол.

Ранее Небензя назвал заявления Запада о недопустимости прекращения огня на Украине и продолжение накачивания Киева оружия на фоне размышлений о мире апофеозом лицемерия.