В Госдуме поддержали необходимость посещения курсов для будущих родителей Фото: Олег УКЛАДОВ

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила в поддержку инициативы по введению курсов для будущих родителей.

Тем, кто становятся мамой и папой в первые, могут получить психологическую помощь. А еще им объяснят, как ухаживать за крохой, помогут настроиться на роды и дадут советы по обустройству жилья.

- Такие курсы уже есть. Они помогают будущим родителям подготовить, прежде всего, себя к появлению ребенка, - говорит Бессараб интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Популярностью сейчас пользуются партнерские роды. На курсах помогут родителям на них настроиться. А еще россияне стали чаще посещать школу для приемных родителей.

- Там обучают тому, как поладить с ребенком. Сделать его жизнь в семье комфортной и удобной. Чтобы он не чувствовал себя чужим, - заключила парламентарий.

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