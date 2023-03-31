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НовостиВ мире31 марта 2023 20:00

Сын президента Уганды заявил о готовности направить военных на защиту России от империалистов

Мухузи Кайнеругаба, известный любовью к Москве, ранее заявил, что собирается баллотироваться на пост президента
Мила ГЕНЬ
Сын президента Уганды заявил о готовности направить военных на защиту России от империалистов

Сын президента Уганды заявил о готовности направить военных на защиту России от империалистов

Фото: REUTERS

Сын президента Уганды Йовери Мусевени Мухузи Кайнеругаба заявил в Twitter (заблокирован в РФ), что его страна готова защищать Россию, в случае угроз от империалистов. Планирующий баллотироваться на пост лидера государства генерал отметил, что Кампала отправит военных на помощь Москве, если это понадобится.

— Назовите меня «путинистом», если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-либо будут угрожать империалисты! — написал Кайнеругаба.

Твит сына президента Уганды Йовери Мусевени Мухузи Кайнеругаба

Твит сына президента Уганды Йовери Мусевени Мухузи Кайнеругаба

Также он добавил, что Запад зря тратит время на бесполезную проукраинскую пропаганду.

В сентябре 2022 года сын главы Уганды, который занимал должность командующего сухопутными войсками, заявлял, что нападение на Россию приравнивает к нападению на Африку.Позже его отправил в отставку собственный отец из-за угроз захватить столицу соседней Кении. Однако наказание было недолгим — Мухузи Кайнеругабе присвоили высшее военное звание Уганды, генерала.

Ранее сообщалось, что президент Уганды Мусевени собирается посетить Санкт-Петербург в июле 2023 года.