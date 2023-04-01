Милли заявил, что небольшой запас дальнобойных ракет США ограничивает их передачу Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Небольшой запас дальнобойных ракет США ограничивает их передачу Киеву, об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли изданию Defense One.

«Это политическое решение, и в этом смысле я не стал бы ни от чего зарекаться на будущее», - сказал он.

«...у нас их достаточно мало на случай нападения. Нам необходимо обеспечить достаточный запас в своих арсеналах», - ответил Милли на вопрос, почему Вашингтон не передает Киеву ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км.

Как писал сайт KP.RU, еще в октябре 2022 года власти Украины на фоне массированных ракетных ударов России по инфраструктуре страны требовали от США начать поставки баллистических ракет ATACMS с радиусом действия до 300 км.

Ранее генерал сказал, что Киев в ближайшей перспективе не сможет достичь своей военной цели по вытеснению войск РФ и возвращению всех утраченных территорий.

Помимо этого, Зеленский выражал недовольство промедлениями в принятии определенных решений в интересах Украины.