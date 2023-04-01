Рогов заявил, что после визита Гросси на Запорожскую АЭС в Энергодаре тихо и спокойно Фото: REUTERS

После второго визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси ВСУ не обстреливают Энергодар, обстановка тихая и спокойная, об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ситуация не изменилась, слава Богу, тихо и спокойно», - отметил он, прокомментировав опрос об обстановке в Энергодаре после визита Гросси.

Рогов пояснил, что обстрелы за последнюю неделю были в пригороде Токмака, Молочанска, Веселого, а также Мелитополя.

Он добавил, что «интенсивность средняя, обстрелы идут».

Как писал сайт KP.RU, 29 марта 2023 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в с визитом на Запорожскую АЭС.

Также вместе с Гросси на ЗАЭС приехали 10 сотрудников агентства, в том числе три инспектора, которые заменят своих коллег, находящихся сейчас на станции.

Кроме того, в Энергодар прибыли семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН.

Отмечалось, что три инспектора МАГАТЭ пробудут на ЗАЭС в течение двух месяцев. Это второй визит Гросси на Запорожскую АЭС с начала конфликта на Украине.