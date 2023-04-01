Рогов заявил, что после визита Гросси на Запорожскую АЭС в Энергодаре тихо и спокойно
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После второго визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси ВСУ не обстреливают Энергодар, обстановка тихая и спокойная, об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Ситуация не изменилась, слава Богу, тихо и спокойно», - отметил он, прокомментировав опрос об обстановке в Энергодаре после визита Гросси.
Рогов пояснил, что обстрелы за последнюю неделю были в пригороде Токмака, Молочанска, Веселого, а также Мелитополя.
Он добавил, что «интенсивность средняя, обстрелы идут».
Как писал сайт KP.RU, 29 марта 2023 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в с визитом на Запорожскую АЭС.
Также вместе с Гросси на ЗАЭС приехали 10 сотрудников агентства, в том числе три инспектора, которые заменят своих коллег, находящихся сейчас на станции.
Кроме того, в Энергодар прибыли семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН.
Отмечалось, что три инспектора МАГАТЭ пробудут на ЗАЭС в течение двух месяцев. Это второй визит Гросси на Запорожскую АЭС с начала конфликта на Украине.