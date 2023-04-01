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НовостиВ мире1 апреля 2023 4:44

Французский политик Филиппо обвинил США в публичном унижении Макрона заявлением о протестах во Франции

Флориан Филиппо прокомментировал слова представителя Белого дома
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Флориан Филиппо, комментируя слова представителя Белого дома

Флориан Филиппо, комментируя слова представителя Белого дома

Фото: REUTERS

Французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя слова представителя Белого дома Джона Кирби, сказал, что Соединенные Штаты своим заявлениями о протестах во Франции унизили президента республики Эммануэля Макрона

Ранее представитель Белого дома, комментируя французские протесты, заявил, что Соединенные Штаты поддерживают право на мирные демонстрации везде, в том числе и во Франции

«Макрон может играть роль послушного пуделя для американцев, но только что они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают! Тем лучше!», - написал французский политик в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, участники протеста против пенсионной реформы подожгли вечером в минувший четверг, 23 марта, в ходе манифестации, организованной профсоюзами, подожгли дверь в здание мэрии Бордо.