В новой Концепции внешней политики РФ сказано, что Россия не считает себя врагом Запада Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В новой Концепции внешней политики РФ, которая была утверждена в минувшую пятницу, 31 марта, указом президента России Владимира Путина, сказано о том, что Москва не относится к странам Запада как к противникам, а напротив, рассчитывает со временем вернуть взаимоуважительное сотрудничество с ними.

Как отмечается в документе, Москва не считает себя врагом западных стран, не изолируется от него, а также не имеет по отношению к нему каких-либо враждебных намерений, рассчитывая на осознание Западом бесперспективности конфронтации, принятие многополярности и возврата со временем к взаимодействию, основанному на принципах суверенного равенства и уважения.

«На такой основе Российская Федерация готова к диалогу и сотрудничеству», - сказано в документе.

Напомним, днем ранее, 31 марта, российский президент утвердил новую концепцию внешней политики, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров зачитал главные моменты и заявил, что данный документ отражает революционные подвижки в международных делах.