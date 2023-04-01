МФТИ отказался от введения обязательного изучения китайского языка Фото: Анастасия Осипова

Московской физико-технической институт (МФТИ) принял решение отказаться от введения обязательного изучения студентами китайского языка. Об этом говорится на сайте вуза.

В заявлении говорится о том, что от данной идеи отказались, поскольку «совместная со студенческим сообществом выработка консолидированного мнения по форматам и объемам преподавания зашла в тупик».

При этом руководство вуза называет данную идею «своевременной и перспективной», однако теперь было принято решение вернуться к классической для института программе преподавания иностранных языков, как отмечается, для того чтобы «не завязнуть в обсуждениях».

Ранее представители студенческого совета МФТИ опубликовали петицию, требуя отменить обязательное изучение китайского языка в университете. В заявлении выступали против принудительного изучения данного языка, а также раскритиковали реформы относительно учебных групп по уровню знания изучаемого языка, заявив, что это плохо сказалось на преподавании предмета.

«Мы пытались вести переговоры с руководством департамента иностранных языков (ДИЯ), но они зашли в тупик. Изменения, которые продвигает ДИЯ, абсурдны и вредны для Физтеха - мы не можем их допустить», - было сказано в петиции.