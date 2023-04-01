Пять стран ЕС просят Еврокомиссию выкупить у них скопившееся украинское зерно

Пять стран ЕС попросили Еврокомиссию купить у них скопившееся украинское зерно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша, Венгрия, Румыния, а также Словакия и Болгария обратились к властям Европейского союза из-за проблем со скопившимся украинским зерном, призвав Еврокомиссию изучить возможность закупки данного зерна на «гуманитарные нужды», предоставив поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры. Об этом пишет The Associated Press.

Как сообщается, проблемы возникли еще в январе 2023 года. В совместном докладе этих государств отмечается, что импорт дешевого зерна из Украины создает проблемы для сельскохозяйственных отраслей шести стран Европейского союза, среди которых Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария, а также Чехия.

В докладе также сообщается, что страны Европейского союза прилагают много усилия для облегчения поставок сельскохозяйственной продукции с Украины, в особенности зерновых культур, в том числе для таких товаров были отменены таможенные пошлины, что привело к увеличению объема данного зерна на рынках приграничных стран в ЕС.

Представители Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехии и Словакии сообщили, что данная ситуация требует вмешательства, поскольку сельхозпроизводители стран Восточной Европы уже пострадали из-за украинского конфликта, а их издержки выросли из-за роста цен на топливо, а также удобрения и электроэнергию.

Напомним, накануне газета Le Figaro писала, что украинские соседи в Восточной Европе дорого заплатили за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, а один польский фермер заявил, что зерно оттуда не идет на международные рынки, а «оседает».