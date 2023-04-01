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НовостиВ мире1 апреля 2023 7:35

В Британии забили тревогу из-за оружия с Украины

Telegraph: Британии угрожает незарегистрированное оружие с Украины
Сергей КУДРИН
В Британии забили тревогу из-за оружия с Украины

В Британии забили тревогу из-за оружия с Украины

Фото: Василий Вахрин

Специалисты начали беспокоиться из-за того, что в Великобритании начнёт распространяться незарегистрированное оружие с Украины. Такое мнение высказал эксперт по огнестрельному оружию Пол Джеймс, в беседе с местной газетной Telegraph.

Раньше, до начала украинского конфликта, основную опасность распространения огнестрельного оружия представляли балканские страны, уверяет Джеймс. Теперь же Украина несёт точно такую же угрозу, так как оружия в стране чрезмерно много, и контролировать его перемещения практически невозможно.

Эксперт отмечает, что поставляемое на Украину оружие часто не проходит процедуру регистрации, а о его количестве и говорить нечего, что представляет серьёзную опасность. Вместе с беженцами и переселенцами, усилиями контрабандистов, оружие будет распространяться не только в Великобритании, но и по всему Евросоюзу, что даст толчок к росту организованной преступности.

Ранее KP.RU сообщил о том, что США тем временем планируют поставить Киеву ещё оружия на 2,6 млрд долларов, продолжая насыщать Украину самым разным вооружением.