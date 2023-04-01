Der Freitag: Запад использовал двойные стандарты при оценке конфликтов в Ираке и на Украине Фото: REUTERS

Многие западные страны осудили специальную военную операцию России на Украине и ввели антироссийские санкционные ограничения, однако ни одна страна не ввела санкции в отношении Соединенных Штатов после их вторжения в Ирак. Об этом пишет Der Freitag.

Как пишет издание, мировой гегемонии США вскоре может прийти конец, так как страны глобального Юга начинают терять доверие к западным странам.

Автор статьи заявляет, что во время пребывания войск США на территории Ирака, вплоть до 2011 года, погибли свыше 1 млн мирных жителей. Многие осудили действия Вашингтона, в том числе пытки солдат, однако никто так и не принял конкретных мер. Отмечается, что Международный уголовный суд не собирал никаких доказательств обвинений о военных преступлениях армии США.

При этом, как отмечается в издании, западные страны резко осудили специальную военную операцию России на Украине на фоне глобального доминирования США.

Напомним, накануне, пресс-конференции постпред России при организации Василий Небензя сообщил, что США «прибегли к грязным процедурным маневрам» для того, чтобы сорвать инициированное Россией обсуждение годовщины начала войны в Ираке в ходе заседания Совбеза ООН.