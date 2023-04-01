Правительство выделит 86,5 млрд рублей на городской электротранспорт в регионах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство выделит 86,5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта в десяти российских регионах. Соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данное сообщения представлено на сайте кабмина.

Как уточняется в сообщении, средства будут направлены на условиях в Красноярский, Краснодарский и Пермский края, а также Курскую, Ростовскую, Липецкую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую и Ярославскую области.

«В этих регионах значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении», - сказано в заявлении.

Отмечается, что данные субсидии будут использованы для проведения реконструкции 620 км трамвайных путей, а также обустройства прилегающих к ним территорий. Кроме того, на эти средства собираются закупить 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о том, что правительство Россия намерено нарастить в этом года производство электромобилей в девять раз и рассчитывает на выпуск 18 тысяч единиц.