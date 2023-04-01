Папа Римский выписан из больницы после трехдневной госпитализации Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск был выписан из римской больницы Джемелли после трехдневной госпитализации, куда он попал из-за вирусного бронхита. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщила служба печати Святого престола.

«Папа Римский Франциск был выписан из больницы Агостино Джемалли. Прежде чем покинуть медучреждение, Папа поприветствовал руководство и всю команду медиков и медперсонал, который был с ним эти дни», - сказано в заявлении.

В прямом эфире выписку папы Римского показал в телеканал Rai News 24. Выйдя из больницы, понтифик поговорил с журналистами, а также некоторыми верующими, признавшись, что почувствовал себя плохо в минувшую среду, 29 марта, когда прошла коллективной аудиенции, однако, по его словам, сейчас пришел в норму.

Напомним, в среду, 29 марта, служба печати Святого престола заявила, что понтифик был госпитализирован с жалобами на затрудненное дыхание, поэтому он пробудет в больнице несколько дней.