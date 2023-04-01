Bloomberg: «смещение» нефтяных рынков привело к буму строительства танкеров Фото: REUTERS

Судовые брокеры отмечают рекордный рост числа заказов на строительство новых танкеров, из-за того, что основной курс продажи нефти сместился из Европы на Восток. Об этом пишет агентство Bloomberg, со ссылкой на данные разных брокеров и аналитиков.

Например, брокер Braemar отмечает, что с начала 2023 года было заказано уже 38 новых танкеров по всему миру, что является рекордным показателем с 2013 года. За весь 2022 год серийные номера получил лишь 31 танкер, так что рынок имеет все шансы удвоить прошлогодний показатель.

Из-за того, что нефтяные рынки сместились на Восток, транспортировка сырья по морю стала куда более прибыльной, и это повлияло на строительство новых танкеров. Агентство Kpler Inc. подметило, что сейчас морем перевозится порядка 200 млн баррелей нефти, тогда как в 2022 году показатель составлял 177 млн баррелей. Европа перестала быть актуальным рынком сбыта, и сейчас на неё ориентируются только США. Свою лепту внёс и украинский конфликт, ставший причиной смещения рынков в Азию.

Ранее KP.RU сообщил о том, что США приходится арендовать неудобные супертанкеры, неприспособленные к европейским портам, так как все более подходящие суда заняты перевозками российской нефти.