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НовостиВ мире1 апреля 2023 9:44

Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров Rosomak

Моравецкий получил заказ от Шмыгаля
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров Rosomak

Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров Rosomak

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев заказал у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak. Об этом журналистам в субботу, 1 апреля, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Оплата за эти Rosomak будет из получаемых нами европейских средств, а также из американских средств, которые получает Украина», - заявил глава польского правительства, уточнив, что заказ он получил от украинского премьера Дениса Шмыгаля в минувшую пятницу, 31 марта.

Напомним, пару дней назад, в минувший понедельник, 27 марта, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава не отдаст Киеву все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29. Как писал сайт KP.RU, глава министерства отметил, что на данный момент польское военное ведомство «предпочитает держать это дело в секрете», поэтому других данных нет.