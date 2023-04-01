Правительство одобрило законопроект о полном запрете пропаганды оборота наркотиков в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство одобрило проект закона о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков. Об этом сказано на сайте кабмина.

В заявлении говорится о необходимости внести законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Госдуму РФ.

Отмечается, что данный закон необходим на фоне отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, в то время как существуют запреты некоторых из ее элементов, что таким образом не позволяют вводить административную, а также уголовную ответственности за пропаганду незаконного оборота наркотиков в Сети.

Напомним, на этой неделе правительство одобрило законопроект о свободной экономической зоне в новых регионах России. Как ожидается, эти субъекты достигнут общероссийского уровня по всем показателям через восемь лет