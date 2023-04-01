ВСУ сбросили взрывное устройство на Дом культуры в селе Дроновка Курской области

Роман Старовойт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с дрона взрывное устройство, которое в итоге упало на крышу Дома культуры, расположенного в селе Дроновка Глушковского района Курской области. Об этом в субботу, 1 апреля, заявил губернатор региона Роман Старовойт, уточнив, что на данный момент объекты осматривают специалисты из группы разминирования.

«Сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, все произошло в ночь на субботу, 1 апреля, губернатор также сообщил о том, что в результате взрыва никто не пострадал, но осколками посекло окна, а также фасады расположенных неподалеку зданий ФАПа и сельсовета.

В конце января этого года в Глушковском районе украинские военные обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский, после чего были повреждены линии электропередачи.