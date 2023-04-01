МИД Британии сравнил новую концепцию внешней политики России с первоапрельской шуткой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Великобритании в пятницу, 31 марта, прокомментировало новую Концепцию внешней политики России.

Внешнеполитическое ведомство Великобритании в своем Twitter-аккаунте представило снимок, представленный ранее в аккаунте Министерства иностранных дел РФ о появлении новой концепции, сравнив эту новость с "первоапрельской шуткой".

Внимание британского внешнеполитического ведомства привлекла публикация российского министерства, в котором говорилось о том, что внешняя политика России является миролюбивой, открытой, предсказуемой, последовательной и прагматичной, а в основе ее системы заложены универсальные принципы международного права.

Напомним, в минувшую пятницу, 31 марта, президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров зачитал главные моменты, заявив, что данный документ отражает революционные подвижки в международных отношениях. Также в документе отмечается, что Москва не считает себя врагом Запада, а рассчитывает со временем вернуть взаимоуважительное сотрудничество с этими странами.