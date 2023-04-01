Министр обороны ФРГ заявил о худшем сценарии при дистанцировании США от Европы и НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если следующий американский президент перестанет уделять внимание Европе и предпочтет отдалиться от нее, то европейским странам придется увеличивать вклад в собственную безопасность. Такое мнение высказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Как заявил глава немецкого военного ведомства, в случае, если придет «худший сценарий» и в Белый дом придет президент, который решит дистанцироваться от Европы, а также Североатлантического альянса, европейские страны должны будут столкнуться с вызовами, которые на данный момент «невозможно себе представить».

«Но правда еще и в том, что даже лояльный к Европе президент США будет вынужден все больше смещать свой фокус на Индо-Тихоокеанский регион. Это означает, что нам потребуется проявлять больше ответственности ради безопасности и обороны Европы», - приводит газета Welt am Sonntag слова немецкого министра.

По словам Писториуса, что если такое произойдет, то европейские страны будут вынуждены компенсировать вклад США, что будет «задачей десятилетий». «Осознавать это болезненно, но такова ситуация», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, Писториус также заявил, что НАТО не сможет поставить Украине больше танков Leopard, чем планировалось, отметив, что есть запасы, которые нельзя расходовать.