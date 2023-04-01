Зеленский ввел санкции против 225 российских компаний и 33 граждан РФ

Зеленский ввел санкции в отношении 33 граждан и 225 компаний из Росси Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 апреля, ввел санкционные ограничения в отношении 33 граждан и 225 компаний из России. Об этом сказано в указе, распространенном на сайте главы государства.

Как говорится в документе, ограничительные меры в отношении всех 33 физических лиц вводятся сроком на десять лет, предусматривая, в том числе, прекращение торговых операций, блокировку активов, а также аннулирование лицензий и другие ограничения. Всего 11 мер.

Ограничительные меры в отношении юридических лиц также предусмотрены сроком на десять лет.

Напомним, в марте этого года украинский лидер ввел персональные санкции в отношении президента Сирии Башара Асада. Санкционные ограничения были введены на десять лет и включают в себя блокировку активов, а также запрет на вывод капитала из Украины, другие финансовые и экономические ограничения.