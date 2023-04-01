Bloomberg: уход западных зерновых трейдеров из России усилит ее геополитическое влияние Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уход из России крупнейших западных зерновых трейдеров, таких как Cargill и Viterra, только усилит геополитическое влияние страны, что произойдет в связи с переходом российского экспорта под контроль государства. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, «Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в основном в руках отечественных и финансируемых государством компаний», а это в свою очередь «означает, что Россия будет контролировать большую часть необходимых доходов».

Ранее Bloomberg сообщило, что канадская компания Viterra, которая считается одним из крупнейших иностранных поставщиков российского зерна, собирается покинуть внутренний рынок России, следуя за американской фирмой Cargill.

Издание РБК, ссылаясь на заместителя министра сельского хозяйства России Оксаны Луг, заявляло ранее о том, что дочерняя компания корпорации Cargill намерена прекратить экспорт зерна из России в будущем сельскохозяйственном году 2023/2024.