Сестра Ким Чен Ына обвинила Зеленского в принесении Украины в жертву своим политическим амбициям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сестра лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, высказалась о ситуации на Украине, обвинив Владимира Зеленского в том, что он рискует всей страной в угоду личным амбициям. Об этом пишет агентство Reuters.

По словам Ким Ё Чжон, Зеленский поставил под угрозу всю Украину, когда решил угодить собственным политическим амбициям. Украинский президент, уверена сестра лидера КНДР, жаждет обладать ядерным оружием, и руководствуется только эгоистичными, алчными целями во всём конфликте с Москвой.

При этом Ким Ё Чжон добавила, что Зеленскому не стоит так сильно уповать на защиту президента США Джо Байдена. По её мнению, «ядерный зонтик США» не спасёт президента Украины от России.

Ранее KP.RU сообщил о том, какие чудовищные заявления о судьбе Украинской православной церкви делают в ближайшем окружении Зеленского. Например, советник президента Михаил Подоляк вовсе призывает «физически зачистить» УПЦ.