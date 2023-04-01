Врач напомнил россиянам о важности вакцинации от клещевого энцефалита весной Фото: Мария ЛЕНЦ

Вакцинироваться от клещевого энцефалита нужно людям, которые часто бывают на природе, в лесу, такие как охотники, которые намерены отправиться в тайгу. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, предупредив, что опасное заболевание переносят иксодовые клещи.

«Вакцинироваться от клещевого энцефалита необходимо людям, часто бывающим на природе, в лесу, например охотникам, собирающимся пойти в тайгу. Думаю, что большинство из них и так уже вакцинированы. Жителям городов прививка не особо нужна», - заявил эксперт, отметив, что в России есть хороший препарат.

Специалист также сообщил, что пик заболеваемости клещевым энцефалитом придется на период весну-лето, а именно – месяцы с мая по июль. «Иксодовые клещи переносят и энцефалит, и боррелиозные спирохеты … Пик заболеваемости клещевым энцефалитом приходится на весну-лето - май, июнь, июль», - заявил он.

Эксперт назвал главным вирусным заболеванием, которое переносят клещи, клещевой энцефалит, однако предупредила, что «они также вызывают бактериальное заболевание, вызываемое спирохетой из рода боррелии».

Альтштейн уточнил, что не все 100% клещей переносят инфекцию, однако после каждого визита на природу нужно себя осмотреть, а при появления симптомов энцефалита или боррелиоза срочно обратиться к врачу.