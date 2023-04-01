Диетолог назвала плюсы и минусы мультивитаминных комплексов Фото: Мария ЛЕНЦ

Диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина в беседе с NEWS.ru заявила, что нормального функционирования организма нужно как можно больше витаминов, а также минералов, в этой связи для чего человек и использует витаминные комплексы, которые удобны, однако, как предупредила специалист, чрезмерное употребление данного препарата может вызвать сильную аллергическую реакцию.

«В мультивитаминных комплексах содержится необходимая дозировка всех полезных витаминов, однако сейчас очень сложно найти качественный и действенный препарат, который будет соответствовать заявленному производителем», - заявила диетолог, советуя отдавать предпочтение известным брендам.

Волынкина также заявила, что при приеме мультивитаминного комплекса не работает принцип «чем больше, тем лучше», поскольку избыток витаминов может привезти к сильной аллергической реакции.

«Комплекс учитывает сочетание веществ между собой. Например, витамин A лучше принимать с витамином E. Что касается минералов и добавок, они необходимы для правильного освоения витаминов. В частности, для витамина D необходим кальций», - заявила она, рекомендуя посоветоваться с врачом перед применение мультивитаминного комплекса, поскольку при его передозировке возможны головокружение, а также слабость и другие расстройства.