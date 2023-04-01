Назван способ исчезнуть из баз данных телефонных мошенников Фото: REUTERS

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с Lenta.ru рекомендовал для того, чтобы убрать свой номер телефона из баз данных мошенников перестать принимать вызовы от незнакомых номеров, уточнив, что таким образом злоумышленники могут определить номер как неактивный, перестав позже по нему звонить.

«Есть такие ситуации, когда вам звонят и сбрасывают трубку. Первая рекомендация: никогда не перезванивайте, вторая рекомендация: сразу заносите в черный список. Это те самые холодные звонки из кол-центров, которые проверяют, используется ли данный номер», - сказал эксперт.

Как отметил Власов, отказ от того, чтобы взять вызовы от незнакомых номеров, скорее всего, поможет «исчезнуть» из баз данных мошенников. Эксперт заявил, что игнорирование подобных «немых» звонков поможет тому, что злоумышленники пометят в своей базе номер как неактивный.

«В кол-центрах сидят люди, которые получают бонусы, если у них получилось дозвониться. Если вы много раз не берете трубки, мошенники обмениваются между собой информацией о том, что сюда звонить не стоит: здесь бонус не получить», - добавил он.

Как писал RT, ранее директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин предупредил о перетоке мошеннических звонков в мессенджеры.

Тем временем в Сети появился новый вид мошенничества, который затронул любителей компьютерных игр. Как сообщал «Пятый канал», злоумышленники выманивают у геймеров ценные кибер-товары, улучшающие характеристики виртуальных героев.