Депутат Европарламента от Франции осудил сотрудничество ФРГ с компанией SpaceX Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Европарламента от Франции Андре Руже Решение заявил, что решение немецкого правительства запускать свои спутники при помощи ракеты-носителя Falcon 9 производства компании SpaceX вызывает вопросы о европейской солидарности ФРГ. Lenta.ru ознакомилась с данным обращением депутата к Еврокомиссии.

Руже напомнил, что Париж имеет ракету-носитель Ariane 5, способную выполнять те же функции, что и американская Falcon 9, добавив, что эта ракета «является прекрасным примером того, чего может достичь сотрудничество между европейскими государствами».

«Хотя ракета-носитель Ariane 5 является предметом гордости Франции, она также является и плодом сотрудничества между европейскими союзниками. Этот инновационный проект обеспечивает определенную степень суверенитета в вопросах освоения космоса», - сказано в заявлении депутата.

Парламентарий также отметил, что в результате введенных антироссийских ограничительных мер Гвианский космический центр должны были покинуть все российские специалисты, что, по его словам, ставит под угрозу 300 рабочих мест.

«Ставит под сомнение решение Германии сделать выбор в пользу иностранной державы, не входящей в ЕС, и ее (ФРГ) роль в поддержании и продвижении европейских проектов», - заявил он.