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НовостиПолитика1 апреля 2023 13:59

ВС России уничтожили за сутки до 100 украинских бойцов на Краснолиманском направлении

Также из строя вывели две боевые бронированные машины, три военных автомобиля противнка и гаубицу Д-30
Мила ГЕНЬ
ВС России уничтожили за сутки до 100 украинских бойцов на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили за сутки до 100 украинских бойцов на Краснолиманском направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Центр» нанесла поражение подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении. За сутки ВС России уничтожили до 100 украинских военных. Об успехах российской армии рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск «Центр» были нанесены в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. На этом направлении были уничтожены до 100 украинских боевиков. Также из строя удалось вывести две боевые бронированные машины, три автомобиля и одну гаубицу Д-30.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении штурмовые подразделения уничтожили два украинских опорных пункта. В тоже время на Купянском направлении российские военные ликвидировали две ДРГ противника.