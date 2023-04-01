В Швеции оценили перспективы заявки в НАТО после принятия Финляндии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стокгольм может столкнуться с препятствиями на пути к вступлению в Североатлантический альянс из-за политических разногласий с Анкарой, несмотря на прогресс Хельсинки. Такое мнение в беседе с Lenta.ru сказал независимый эксперт из Швеции и эксперт клуба «Валдай» Грегори Саймонс.

По его словам, шведская заявка застопорилась из-за ее излишнего высокомерия, а также чрезмерного чувства значимости. Как отметил эксперт, Швеция часто навязывала другим свою либеральную идеологию, демонстрируя чувство превосходства над другими странами, в том числе Турцией, получив таким образом «урок смирения».

«Шведы ненавидят конфликты и становятся нерешительными, когда сталкиваются с ними. А здесь произошло столкновение шведского либерализма и чувства собственного достоинства с турецкой прагматичностью и решимостью», - отметил он.

Как писал ФАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя решение парламента Турции ратифицировать протокол о вступлении Финляндии в альянс, заявил, что это позволит сделать блок безопаснее.

Тем временем министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что вступление страны в НАТО не вызовет беспокойства у России. Как сообщал RT, глава военного ведомства заявил, что Хельсинки намерены обеспечить собственную безопасность и свободу.