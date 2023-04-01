В Курской области после обстрела ВСУ нарушено энергоснабжение трех населенных пунктов Фото: Надежда БУТОВИЧ

Три приграничных населенных пункта Хомутовского района Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Хомутовский район обстреляли со стороны Украины, только в селе Искра зафиксировали более 20 прилетов снарядов. Разрушений и пострадавших нет, однако электроснабжение нарушена. Электричества нет в трех приграничных населенных пунктах — Искре, селе Клевень и деревне Богословка.

Ремонтные бригады приступили к ликвидации повреждений, добавил Старовойт.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на первое апреля с помощью дрона сбросили взрывное устройство на Дом культуры в селе Дроновка Курской области. Обошлось без пострадавших. Осколками незначительно повреждены окна и фасады близлежащих зданий. Губернатор Роман Старовойт сообщал, что объект осматривают специалисты из группы разминирования.