Бывший советник Пентагона Макгрегор предрёк скорую капитуляцию ВСУ из Артёмовска Фото: REUTERS

Постоянные задержки снабжения и невозможность регулярно получать подкрепления вынудят ВСУ сдать Артёмовск (украинское название - Бахмут) в ближайшее время. Долго украинская армия в городе не продержится. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, на своём YouTube-канале.

Оценивая текущую обстановку в Артёмовске, Макгрегор с уверенностью заявил, что киевские войска будут вынуждены вскоре сдаться. Путей снабжения для них почти не осталось, а те что есть - не позволяют провозить припасы, снаряды, оружие и людей в нужных количествах, так как город фактически окружён, а все дороги простреливаются российской артиллерией.

В таких условиях та группировка, что всё ещё остаётся в городе, оказалась отрезанной от других подразделений ВСУ, и долго продержать город не сможет. Американский офицер допустил и то, что многие украинские военные уже сдаются в плен, просто пока что это не оглашается публично.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ВСУ окопались на южных окраинах Артёмовска, превратив всё что было можно в укрепрайоны. Вся остальная часть города уже фактически находится под контролем ВС России.