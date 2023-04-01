Французы пришли в ярость из-за покупки Украиной новых вооружений за счет Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французской газеты Le Figaro негативно встретили новость о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak. Покупку Украина делает за счет Евросоюза и США, а значит на это идут налоги населения, которые не согласны с таким целевым расходованием их средств.

Один из читателей Le Figaro отметил, что 18% суммы покупки приходится на долю Франции.

— Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю эту проукраинскую политику, — написал он.

Другой пользователь продолжил подсчеты своего соотечественника и пришел к выводу, что французские налогоплательщики тратят по пять млн евро в сутки на поддержку украинского конфликта.

Другие читатели тоже высказали свое несогласие с такими категориями расходов. Кроме того, некоторые из них сравнили межгосударственные дела с обычными житейскими: покупка бронетранспортеров Украиной за счет ЕС — все равно, что если бы кто-то покупал дорогие авто, а платил за них сосед.

Ранее сообщалось, что Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров Rosomak.