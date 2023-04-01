Психолог рассказал, как перестать срывать злость на близких людях Фото: Shutterstock

Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский в беседе с «Газета.Ru» заявил, что часто люди срываются на своих самых близких из-за плохого контроля чувств.

Эксперт назвал негативные эмоции мощным очагом, которые можно сравнить с двигателем, но подчеркнул, что злость может быть проблемой, если станет неконтролируемой. По его словам, причина, по которой люди задевают чувства своих близких, заключается именно в плохом контроле чувств.

«Здесь появляется второе правило: не умеете злиться экологично – не злитесь и уходите, чтобы избежать конфликта», - заявил специалист, рекомендуя для преодоления злости изучить свои эмоции, определив, какой именно фактор является провоцирующим определенной ситуации и постараться его устранить.

Психолог отметил, что раздражительность, а также злость не образуются на ровном месте, а часто к такому поведению приводят предпосылки, среди которых может быть тревожное расстройство, депрессия или же другие психические проблемы.

«Если самостоятельно решить проблему с гневом не получается, то лучшим решением помощь специалиста», - добавил он.

Как писал Life.ru психолог Наталья Наумова предупредила, что обида может вызвать не только плохое настроение, но даже физические заболевания, в том числе простуду и даже онкологию.